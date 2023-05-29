Зінченко: Не можу дочекатися гімну ЛЧ на Емірейтс

Український півзахисник Арсенала Олександр Зінченко з нетерпінням чекає на старт у Лізі чемпіонів.

Про це заявив сам гравець.

"Я навіть мріяти не міг про такий теплий прийом, який я отримав від усіх вас. Ми з моєю родиною хочемо сказати вам величезне спасибі за це.

Особисто я хотів би висловити величезну подяку всім "канонірам" у всьому світі за вашу підтримку та за те, що ви підштовхували нас до самого кінця цього сезону.

Цей сезон був насичений різними емоціями. Іноді ми робили вас щасливими, а іноді розчаровували. Я дуже пишаюся тим, що є маленькою частиною цього чудового клубу, і сповнений впевненості стосовно майбутнього.

Я вже не можу дочекатися, щоб розпочати новий сезон під гімн Ліги чемпіонів на Емірейтс", - зазначив Зінченко.