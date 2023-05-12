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Миколенко урочисто перерізав стрічку на відкритті Українського саду миру в Ліверпулі - відео та фото

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Сьогодні 13:56 Андрій Дунець 260 0
Миколенко урочисто перерізав стрічку на відкритті Українського саду миру в Ліверпулі - відео та фото
#Віталій Миколенко

Джерело - Gardens by Peter Lloyd.

Захисник Евертона Віталій Миколенко взяв участь у церемонії відкриття Українського саду миру в ліверпульському міському парку Baltic Green.

Про це повідомляє офіційна сторінка парку у Facebook.

"Величезна подяка Евертону та українському футболісту Віталію Миколенку за підтримку та відкриття саду. Це так багато означає для всіх у місті та за його межами", – йдеться в дописі.

Відео

Нагадаємо, напередодні Миколенко з'явився у зворушливому проморолику від ВВС до старту Євробачення-2023.

На полі в українця та його команди справи зараз теж ідуть непогано - в минулому турі АПЛ Евертон здобув розгромну перемогу над Брайтоном (5:1), яка дозволила "ірискам" вибратись із зони вильоту.

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