Миколенко урочисто перерізав стрічку на відкритті Українського саду миру в Ліверпулі - відео та фото

Чергова суспільна активність від нашого легіонера в Англії

Джерело - Gardens by Peter Lloyd.

Захисник Евертона Віталій Миколенко взяв участь у церемонії відкриття Українського саду миру в ліверпульському міському парку Baltic Green.

Про це повідомляє офіційна сторінка парку у Facebook.

"Величезна подяка Евертону та українському футболісту Віталію Миколенку за підтримку та відкриття саду. Це так багато означає для всіх у місті та за його межами", – йдеться в дописі.

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Нагадаємо, напередодні Миколенко з'явився у зворушливому проморолику від ВВС до старту Євробачення-2023.

На полі в українця та його команди справи зараз теж ідуть непогано - в минулому турі АПЛ Евертон здобув розгромну перемогу над Брайтоном (5:1), яка дозволила "ірискам" вибратись із зони вильоту.

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