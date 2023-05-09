Миколенко знявся у зворушливому проморолику Євробачення-2023 - ВІДЕО

Організатори створили максимально емоційний кліп

Джерело - Чемпіон.

Телекомпанія BBC представила офіційний проморолик пісенного конкурсу Євробачення-2023, в якому з'явився український футболіст Евертона Віталій Миколенко.

Персону захисника "ірисок" було обрано не просто так, адже Миколенко водночас є гравцем клубу з міста-господаря Євробачення (Ліверпуля) та громадянином України, котра й повинна була за регламентом прийняти пісенний конкурс як чинна країна-переможниця. Дійство було перенесене до Великої Британії, що торік посіла друге місце, через безпекові побоювання у зв'язку із повномасштабним вторгненням росії (терористичної країни).

У кліпі Миколенко вивішує синьо-жовтий прапор із другого ярусу стадіону Ґудісон Парк, а загалом відео вийшло дуже атмосферним. Тема підтримки та солідарності з Україною починає розкриватись на початку другої хвилини ролику.

Перший півфінал Євробачення-2023 відбудеться у вівторок, 9 травня. Фінал - у суботу, 13 травня (український гурт TVORCHI виступатиме відразу у вирішальному концерті, оскільки, згідно з правилами конкурсу, представники країни-переможниці минулого року відразу проходять у фінал).

В Україні транслювати пісенний конкурс буде канал "Суспільне.Культура". Подивитися онлайн можна буде на YouTube "Євробачення Україна", сайті eurovision.ua, а також на всіх цифрових платформах "Суспільного".

Нагадаємо, напередодні Евертон разом із Миколенком здобули надважливу розгромну перемогу над Брайтоном, чим покращили власне становище у боротьбі за виживання в АПЛ.

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