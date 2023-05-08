Евертон з Миколенком розгромив Брайтон: результати матчів 35 туру АПЛ

Результати матчів 35 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 35-му турі англійської Прем’єр-ліги відбулося 2 матчі.

Чемпіонат Англії - АПЛ

35 тур, 8 травня

Фулгем - Лестер 5:3 (3:0)

Голи: 1:0 - 10 Вілліан, 2:0 - 18 Вінісіус, 3:0 - 44 Кейрні, 4:0 - 51 Кейрні, 4:1 - 59 Барнс, 5:1 - 70 Вілліан, 5:2 - 81 Меддіс (пен), 5:3 - 89 Барнс

Брайтон - Евертон 1:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 1 Дукуре, 0:2 - 29 Дукуре, 0:3 - 35 автогол Стіл, 0:4- 76 Макніл, 1:4 - 79 Макаллістер, 1:5 - 90+6 Макніл

Сьогодні, 8 травня, в англійській Прем’єр-Лізі відбудеться ще один матч:

22:00. Ноттінгем - Саутгемптон

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