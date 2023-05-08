Головне
Шахтар втратив очки в матчі з Олександрією у 25 турі УПЛ
Вчора 16:59 1262
Евертон з Миколенком розгромив Брайтон: результати матчів 35 туру АПЛ
Сьогодні 21:40 260
Реал Мадрид - Манчестер Сіті: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 18:58 1586
Зоря розібралася з Металістом 1925 у 25 турі УПЛ
Сьогодні 18:51 273
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 17:36 9356
Рух розгромив Інгулець у 25 турі УПЛ
Сьогодні 16:58 404
Минай переграв Ворсклу у 25 турі УПЛ
Сьогодні 15:54 369
Динамо здолало Кривбас у 25 турі УПЛ
Сьогодні 15:16 1032
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 41 рік тому загинув Жиль Вільнев
Сьогодні 13:22 7611 1
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією
Сьогодні 12:52 427
Прямі трансляції

Евертон з Миколенком розгромив Брайтон: результати матчів 35 туру АПЛ

Результати матчів 35 туру АПЛ
Сьогодні 21:40 260 0
Евертон з Миколенком розгромив Брайтон: результати матчів 35 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Лестер Сіті, #Фулгем

Джерело - Чемпіон.

У 35-му турі англійської Прем’єр-ліги відбулося 2 матчі.

Чемпіонат Англії - АПЛ
35 тур, 8 травня

Фулгем - Лестер 5:3 (3:0)

Голи: 1:0 - 10 Вілліан, 2:0 - 18 Вінісіус, 3:0 - 44 Кейрні, 4:0 - 51 Кейрні, 4:1 - 59 Барнс, 5:1 - 70 Вілліан, 5:2 - 81 Меддіс (пен), 5:3 - 89 Барнс

Брайтон - Евертон 1:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 1 Дукуре, 0:2 - 29 Дукуре, 0:3 - 35 автогол Стіл, 0:4- 76 Макніл, 1:4 - 79 Макаллістер, 1:5 - 90+6 Макніл

Сьогодні, 8 травня, в англійській Прем’єр-Лізі відбудеться ще один матч:

22:00. Ноттінгем - Саутгемптон

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Костюк стала першою ракеткою України Рейтинг WTA: Костюк стала першою ракеткою України 287646 3
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 9356
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію 20663
Шахтар: Завалити Келсі у штрафному, розірвати футболку – і це не пенальті? Шахтар: Завалити Келсі у штрафному, розірвати футболку – і це не пенальті? 2066
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 11660
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 41 рік тому загинув Жиль Вільнев Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 41 рік тому загинув Жиль Вільнев 7611 1
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 207306
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 42623
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 45865
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 16444 6
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 21017
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 8048