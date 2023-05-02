Циганик: Навіть якщо Евертон вилетить – Миколенко залишиться в АПЛ

Досвід та клас Віталія Миколенка дозволять йому продовжити виступи на найвищому рівні.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Я, коли Динамо продавало Забарного в Борнмут, говорив з Ігорем Суркісом і сказав йому: "Команда ж вилітає". А він відповів: "В мене таке враження, що вони мають якийсь план, що якщо вилетять, то Іллю продадуть".

Думаю є така сама історія і в Евертона з Миколенком. "Іриски" будуть розуміти, що заходитимуть нові команди, інші будуть шукати гравців, а в Миколенка хороша статистика. Останнім часом він грає не так часто, як раніше. Але в нього позитивна преса, здебільшого позитивні оцінки. Тому я думаю, якщо навіть Евертон вилетить, то Миколенко залишиться в АПЛ", – сказав Циганик.