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18 років тому Мессі забив свій перший гол за Барселону

Сьогодні 13:57 Valeriy Ruchka 3474 0
18 років тому Мессі забив свій перший гол за Барселону

Джерело - Чемпіон.

1 травня 2005 року в своєму дев'ятому матчі за основну команду Барселони Ліонель Мессі відзначився дебютним голом. Першою жертвою аргентинця став Альбасете (2:0) на Камп Ноу.

Символічно, що в цьому забитому голі асистентом Ліонеля виступив лідер тодішньої Барселони Роналдіньйо.

В історії Барселони беззмінним лідером бомбардирського списку багато років був Сезар Родрігес з 232 голами (який провів останній матч за Барсу ще в 1955-му). Проте 20 березня 2012-го Мессі в матчі проти Гранади забив свої 232-й, 233-й і 234-й голи в складі "блаугранас", нарешті побивши, здавалося, "вічний рекорд" Родрігеса.

Мессі провів 778 матчів за першу команду "синьо-гранатових" і забив 672 голи. Таким чином, аргентинець має колосальний відрив від переслідувачів, який невідомо чи буде ліквідовано в нинішньому столітті.

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