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Відео дня: гравець Металіста забив шалений гол за неймовірною траєкторією в матчі УПЛ

Просто диво, а не матч
Сьогодні 14:41 Андрій Дунець 736 0
Відео дня: гравець Металіста забив шалений гол за неймовірною траєкторією в матчі УПЛ
#Верес, #Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Поєдинок 21-го туру Української Прем'єр-ліги між Металістом та Вересом перетворився на справжній трилер.

Команди ще в першому таймі забили на двох 7 голів. Останній - на рахунку Богдана Бойчука, який завдав фантастично красивого удару з-за меж штрафного після відскоку м'яча від суперника, встановивши рахунок 4:3. Цим пострілом можна милуватись і милуватись.

Відео

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Допис, поширений Footballhub (@foothubua)

У другому таймі гольова феєрія продовжилась - станом на 82-гу хвилину рахунок був 5:5.

Нагадаємо, днем раніше тренер Кривбаса жорстко обматюкав арбітра після матчу УПЛ.

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