Ярмоленко віддав геніально-курйозний асист у матчі Кубка Президента ОАЕ - відео

Він же навмисне так зіграв, правда?

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко відзначився незвичайним гольовим пасом за Аль-Айн у матчі-відповіді Кубка Президента ОАЕ проти Аль-Васла.

На 24-й хвилині зустрічі українець, здається, банально не влучив по м'ячу, але зачепив його, після чого ігровий снаряд опинився в одноклубника Еріка, який і забив гол. Щоправда, статистичні ресурси не поспішають записувати асист на Ярмоленка.

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Нагадаємо, кілька днів тому Ярмоленко забив уперше за Аль-Айн після відновлення від травми. Український вінгер до того не грав понад місяць, повернувшись на поле 1 квітня в поєдинку з Аль-Ахлі.

Варто також додати, що головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров, за свіжою інформацією відомого журналіста, залишається головним кандидатом на посаду головного тренера збірної України.

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