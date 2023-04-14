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Вернидуб жорстко обматюкав арбітра після матчу УПЛ: з'явилося відео суперечки

Наставник криворізької команди просто лютував
Сьогодні 20:48 Андрій Дунець 377 0
Вернидуб жорстко обматюкав арбітра після матчу УПЛ: з'явилося відео суперечки
#Юрій Вернидуб, #Кривбас, #Минай, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб був дуже сердитим на рефері Дениса Шурмана після гри 21-го туру Української Прем'єр-ліги проти Миная.

Фахівець вважає, що його підопічних засуджують, про що в нецензурній формі він і повідомив судді:

"Ви просто знущаєтеся, у вас совісті немає! Війна йде, блядь! Ти сховався, сидиш, с*ка, у засідці й знущаєшся ще над людьми! Так не роблять".

Відео

Після цього Шурман показав Вернидубу жовту, а потім червону картку. При цьому рефері був змушений йти до підтрибунного приміщення в супроводі охоронців через дії представників криворізького клубу, яким не сподобались деякі жовті картки та не призначений пенальті в епізоді з падінням Артура Микитишина.

Нагадаємо, Кривбас програв Минаю з рахунком 0:1.

Також нещодавно Вернидуб розповів, що готовий повернутися на фронт у разі ескалації війни, а також проситиме підопічних брати з нього приклад.

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