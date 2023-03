Передав привіт Ротаню: Кочергін забив гол за Ракув у другому матчі поспіль - ВІДЕО

Владислав Кочергін відкрив рахунок у грі 24-го туру польської Екстракляси між Ракувом та Шльонском.

На 36-й хвилині український півзахисник відгукнувся на красивий пас Бартоша Новака, забивши у другому матчі поспіль.

La réaction de Papszun sur ce but de Kochergin ??? (Le but n'est pas hj)



L'🇺🇦 de 26 ans réalise d'ailleurs une belle saison il marque ici son 5e but de la saison #RCZŚLA 1:0 pic.twitter.com/OhzcRKDv89