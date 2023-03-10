Передав привіт Ротаню: Кочергін забив гол за Ракув у другому матчі поспіль - ВІДЕО

Такий гравець нашій збірній зараз точно б не завадив

Джерело - Чемпіон.

Владислав Кочергін відкрив рахунок у грі 24-го туру польської Екстракляси між Ракувом та Шльонском.

На 36-й хвилині український півзахисник відгукнувся на красивий пас Бартоша Новака, забивши у другому матчі поспіль.

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La réaction de Papszun sur ce but de Kochergin ??? (Le but n'est pas hj)



L'🇺🇦 de 26 ans réalise d'ailleurs une belle saison il marque ici son 5e but de la saison #RCZŚLA 1:0 pic.twitter.com/OhzcRKDv89 — Ekstraklasa France 🇨🇵 (@ekstraklasafr) March 10, 2023

Пізніше Кочергін віддав ще й гольовий пас.

У підсумку Ракув переміг із рахунком 4:1. Клуб зі Ченстохови упевнено лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи другу Легію аж на 12 очок.

Нагадаємо, серед українських уболівальників поширена думка, що Кочергін більше заслужив виклику до збірної України від в. о. тренера Руслана Ротаня на березневий матч проти Англії, ніж Євген Коноплянка, який виступає за Краковію, що йде в чемпіонаті шостою.

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