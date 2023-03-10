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Передав привіт Ротаню: Кочергін забив гол за Ракув у другому матчі поспіль - ВІДЕО

Вчора 23:38 Андрій Дунець 141 0
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Передав привіт Ротаню: Кочергін забив гол за Ракув у другому матчі поспіль - ВІДЕО
#Екстракляса, #Ракув, #Владислав Кочергін, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Владислав Кочергін відкрив рахунок у грі 24-го туру польської Екстракляси між Ракувом та Шльонском.

На 36-й хвилині український півзахисник відгукнувся на красивий пас Бартоша Новака, забивши у другому матчі поспіль.

Відео

Пізніше Кочергін віддав ще й гольовий пас.

У підсумку Ракув переміг із рахунком 4:1. Клуб зі Ченстохови упевнено лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи другу Легію аж на 12 очок. 

Нагадаємо, серед українських уболівальників поширена думка, що Кочергін більше заслужив виклику до збірної України від в. о. тренера Руслана Ротаня на березневий матч проти Англії, ніж Євген Коноплянка, який виступає за Краковію, що йде в чемпіонаті шостою.

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