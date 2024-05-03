УЄФА розширила заявки збірних на Євро-2024

Джерело - Twitter УЄФА.

Збірні-учасниці Євро-2024 отримали можливість заявити на турнір 26 футболістів.

Про це на своїх офіційних ресурсах повідомила УЄФА.

До цього максимальна кількість гравців у заявці становила 23 футболісти. Усі команди мають подати свої заявки до 7 червня, тобто за тиждень до початку турніру.

Раніше повідомлялося, що УЄФА вирішила внести таку зміну в регламент Євро-2024 через заяви кількох тренерів, які публічно запропонували розширити заявки.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА вже дозволяли збірним заявляти 26 гравців на великі турніри. Вперше це сталося на Євро-2020 у зв’язку з пандемією коронавірусу (сам турнір був перенесений на 2021 рік). Після того, як на ЧС-2022 знову дозволили внести у заявку 26 футболістів, планувалося повернутися до варіанту з 23.