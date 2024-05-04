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Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі

Сьогодні 00:45 543 0
Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі
#Формула 1, #Гран-прі Маямі

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 5 травня, відбудеться гонка шостого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Маямі. Американське місто, що розташоване на узбережжі Атлантичного океану, втретє прийматиме перегони Ф-1.

Зазначимо, що єдиним переможцем Гран-прі Маямі є пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, що тріумфував у 2022 та 2023 роках.

Зауважимо, що протягом цього вікенду відбудеться спринт, що є мініверсією гонки, за яку нараховуватимуться очки восьми найкращим пілотам. Переможець спринту здобуде 8 залікових балів, а восьмий гонщик — 1.

Хронологія подій на Гран-прі Маямі-2024

Лідер чемпіонату Ферстаппен упевнено виграв кваліфікацію до суботнього спринту. Другим стартуватиме гонщик Феррарі Шарль Леклер. Трійку у кваліфікації другий пілот Ред Булл Серхіо Перес.

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Макс Ферстаппен став найшвидшим у єдиній практиці вікенду. О 23:30 за київським часом розпочнеться кваліфікація до спринту.

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Розворот боліду Шарля Леклера на його Феррарі зі спеціальною лівреєю причинив червоні прапори під час першої практики. Тренування вже відновили.

Також РБ та Феррарі підготували спеціальні лівреї до етапу в Маямі.

Протягом цього тижня стало відомо, що легендарний інженер Ред Булл Едріан Ньюї залишить команду в наступному році.

Чемпіон раніше повідомляв розклад першого американського етапу сезону.

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