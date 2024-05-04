Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 5 травня, відбудеться гонка шостого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Маямі. Американське місто, що розташоване на узбережжі Атлантичного океану, втретє прийматиме перегони Ф-1.

Зазначимо, що єдиним переможцем Гран-прі Маямі є пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, що тріумфував у 2022 та 2023 роках.

Зауважимо, що протягом цього вікенду відбудеться спринт, що є мініверсією гонки, за яку нараховуватимуться очки восьми найкращим пілотам. Переможець спринту здобуде 8 залікових балів, а восьмий гонщик — 1.

Хронологія подій на Гран-прі Маямі-2024

Лідер чемпіонату Ферстаппен упевнено виграв кваліфікацію до суботнього спринту. Другим стартуватиме гонщик Феррарі Шарль Леклер. Трійку у кваліфікації другий пілот Ред Булл Серхіо Перес.

Макс Ферстаппен став найшвидшим у єдиній практиці вікенду. О 23:30 за київським часом розпочнеться кваліфікація до спринту.

Розворот боліду Шарля Леклера на його Феррарі зі спеціальною лівреєю причинив червоні прапори під час першої практики. Тренування вже відновили.

It's an early red flag 🔴



We've got a road block after Leclerc goes for a spin and can't get going 😳#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/QBFwOH2FcF — Formula 1 (@F1) May 3, 2024

Також РБ та Феррарі підготували спеціальні лівреї до етапу в Маямі.

So fresh and so clean 🧼 The Miami livery you didn’t know you needed 🇺🇸 pic.twitter.com/hH1yoQIdRy — Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) May 2, 2024

Ferrari reveal their livery for the upcoming Miami Grand Prix 💙#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/LaS3fz5eYt — Formula 1 (@F1) May 1, 2024

Протягом цього тижня стало відомо, що легендарний інженер Ред Булл Едріан Ньюї залишить команду в наступному році.

Чемпіон раніше повідомляв розклад першого американського етапу сезону.