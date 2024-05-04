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Сестри Алексіїви вибороли срібло на етапі Кубку світу

Сьогодні 14:10 113 0
Сестри Алексіїви вибороли срібло на етапі Кубку світу
#Марина Алексієва, #Марина Алексіїва

Джерело - Чемпіон.

Українки Марина та Владислава Алексіїви здобули срібло в довільному дуеті на етапі Кубку світу з синхронного плавання, який триває у Парижі (Франція).

Марина та Владислава отримали за свій виступ 243,9354 бала та посіли друге підсумкове місце.

Ще один український дует у складі Дар’ї Мошинської та Анастасії Шмоніної став 5-м (229,5792).

Зазначимо, що дані змагання розглядаються як підготовка до Олімпійських ігор у Парижі, куди сестри Алексіїви вже здобули перепустку. Щоправда, ліцензія є неіменною. На Олімпіаду-2024 тренерський штаб національної команди може виставити інший дует.

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