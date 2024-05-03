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Україна вимагає відсторонити росіян та білорусів від олімпійської кваліфікації

Сьогодні 20:30 107 0
Україна вимагає відсторонити росіян та білорусів від олімпійської кваліфікації
#Веслування, #Міністерство молоді та спорту, #НОК, #Олімпіада-2024

Джерело - Чемпіон.

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Федерації каное України Ігор Слівінський надіслали спільний лист керівництву МОК та Міжнародної федерації каное щодо відсторонення російських і білоруських веслувальників від участі в олімпійському кваліфікаційному відборі в Угорщині.

Про це повідомляє пресслужба НОК.

Зазначається, що чоловічі та жіночі команди веслувальників отримали дозвіл на участь у нейтральному статусі на турнірі на байдарках та каное, запланованому на 8-9 травня 2024 року в угорській Сегеді. Комітет посилається у своєму зверненні на рекомендації МОК, в яких чітко прописано, що команди атлетів з російським чи білоруським паспортом не можуть бути допущені. У інших видах спорту участь команд не дозволяється.

Підписанти просять врахувати надану інформацію та вжити всіх можливих заходів у межах компетенції, щоб запобігти участі команд "нейтральних" атлетів у міжнародних змаганнях, включаючи європейські олімпійські кваліфікації та інші кваліфікаційні турніри до Олімпійських ігор.

Напередодні НОК розробили рекомендації для українських атлетів щодо контакту з росіянами та білорусами на Олімпійських іграх-2024.

ОІ-2024 відбудуться у столиці Франції з 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, 502 об'єкти спортивної інфраструктури постраждали під час розв'язаної Росією повномасштабної війни.

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