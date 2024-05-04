Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв кваліфікацію до спринту Гран-прі Маямі-2024 Формули-1.

Другим фінішував Шарль Леклер з Феррарі, а трійку замкнув партнер Ферстаппена по Ред Булл Серхіо Перес.

Спринт відбудеться в суботу, 4 травня. Початок — о 19:00 за київським часом. Спринт є мініверсією гонки, за яку нараховуватимуться очки восьми найкращим пілотам. Переможець отримає 8 залікових балів, а восьмий гонщик — 1.

Головна гонка цього вікенду запланована на 5 травня, 23:00. Зазначимо, що це будуть треті перегони в Маямі під егідою Формули-1 — у попередніх двох, які пройшли у 2022 та 2023 роках, переміг Макс Ферстаппен.

За повною хронологією подій протягом вікенду в Маямі можна стежити в текстовому онлайні Чемпіона.