Джерело - Чемпіон.
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв кваліфікацію до спринту Гран-прі Маямі-2024 Формули-1.
Другим фінішував Шарль Леклер з Феррарі, а трійку замкнув партнер Ферстаппена по Ред Булл Серхіо Перес.
Результати кваліфікації
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 1.27,641
- Шарль Леклер (Феррарі) — +0,108
- Серхіо Перес (Ред Булл) — +0,235
- Даніель Рікардо (Ред Булл) — +0,403
- Карлос Сайнс (Феррарі) — +0,462
- Оскар Піастрі (Макларен) — +0,520
- Ланс Стролл (Астон Мартін) — +0,732
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) — +0,778
- Ландо Норріс (Макларен) — +0,831
- Ніко Хюлькенберг (Хаас) — +0,835
Спринт відбудеться в суботу, 4 травня. Початок — о 19:00 за київським часом. Спринт є мініверсією гонки, за яку нараховуватимуться очки восьми найкращим пілотам. Переможець отримає 8 залікових балів, а восьмий гонщик — 1.
Головна гонка цього вікенду запланована на 5 травня, 23:00. Зазначимо, що це будуть треті перегони в Маямі під егідою Формули-1 — у попередніх двох, які пройшли у 2022 та 2023 роках, переміг Макс Ферстаппен.
За повною хронологією подій протягом вікенду в Маямі можна стежити в текстовому онлайні Чемпіона.