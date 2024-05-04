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Ферстаппен виграв кваліфікацію до спринту Гран-прі Маямі

Сьогодні 01:00 169 0
Ферстаппен виграв кваліфікацію до спринту Гран-прі Маямі
#Ред Буллз, #Макс Ферстаппен, #Формула 1

Джерело - Чемпіон.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв кваліфікацію до спринту Гран-прі Маямі-2024 Формули-1. 

Другим фінішував Шарль Леклер з Феррарі, а трійку замкнув партнер Ферстаппена по Ред Булл Серхіо Перес. 

Результати кваліфікації 

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 1.27,641
  2. Шарль Леклер (Феррарі) — +0,108
  3. Серхіо Перес (Ред Булл) — +0,235
  4. Даніель Рікардо (Ред Булл) — +0,403
  5. Карлос Сайнс (Феррарі) — +0,462
  6. Оскар Піастрі (Макларен) — +0,520
  7. Ланс Стролл (Астон Мартін) — +0,732
  8. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) — +0,778
  9. Ландо Норріс (Макларен) — +0,831
  10. Ніко Хюлькенберг (Хаас) — +0,835

Спринт відбудеться в суботу, 4 травня. Початок — о 19:00 за київським часом. Спринт є мініверсією гонки, за яку нараховуватимуться очки восьми найкращим пілотам. Переможець отримає 8 залікових балів, а восьмий гонщик — 1.

Головна гонка цього вікенду запланована на 5 травня, 23:00. Зазначимо, що це будуть треті перегони в Маямі під егідою Формули-1 — у попередніх двох, які пройшли у 2022 та 2023 роках, переміг Макс Ферстаппен.

За повною хронологією подій протягом вікенду в Маямі можна стежити в текстовому онлайні Чемпіона

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