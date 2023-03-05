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Кочергін забив шикарний гол у чемпіонаті Польщі

Сьогодні 20:41 Андрій Твердохліб 500 0
Кочергін забив шикарний гол у чемпіонаті Польщі
#Владислав Кочергін

Джерело - Чемпіон.

Український легіонер польського Ракува Владислав Кочергін відзначився голом-красенем у ворота Погоні у 23 турі Екстракляси.

На 38-й хвилині матчу український вінгер відкрив рахунок елегантним обвідним ударом з 17 метрів, а Ракув здобув перемогу - 0:2.

Команда з Ченстохови впевнено лідирує в чемпіонаті, маючи після 23 матчів 55 очок. У Легії, яка посідає другу сходинку 46 очок.

Для Кочергіна це вже 4-й гол у 23-х матчах Екстракляси 2022/23. Також в активі півзахисника 1 гольова передача. У всіх турнірах Кочергін зіграв 33 матчі, забив 8 голів і віддав 2 гольові передачі. 

Кочергін перейшов у Ракув у березні 2022-го року. Контракт з польським клубом розрахований до 30 червня 2025 року. У 2022 році разом з командою став володарем Кубка Польщі.

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