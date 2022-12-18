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Дівчина дня: розкішна кохана захисника збірної Франції, половина тіла якої покрите татуюваннями

Сьогодні 13:48 Андрій Дунець 37 0
Дівчина дня: розкішна кохана захисника збірної Франції, половина тіла якої покрите татуюваннями
#Збірна Франції, #ЧС-2022, #Тео Ернандес

Джерело - Чемпіон.

Тео Ернандес не був основним лівим оборонцем збірної Франції на початку ЧС-2022, але все змінилося вже на 13-й хвилині першого ж матчу з Австралією. Йому довелося замінити травмованого рідного брата Люку. Виходить вдало: 1 гол, 2 асисти та залізне місце в основі перед фіналом проти Аргентини.

Хто ж надихає Тео на таку впевнену гру? Знайомтесь, Зої Крістофолі - 26-річна італійська модель та ді-джей, що, як і футболіст Мілана, має неабияку пристрасть до татуювань. До речі, дівчина ще й володіє власним тату-салоном.

Природно, така кількість "живопису" на такому красивому тілі не могла пройти повз увагу великої кількості шанувальників - їх у Інстаграміі Зої нині налічується 1,2 млн. 

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Допис, поширений ZOE (@zoe_cristofoli)

Тео Ернандес та Зої Крістофолі почали зустрічатися у 2020 році, а у квітні 2022-го в пари народися перший син - Тео Джуніор.

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