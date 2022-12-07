Дівчина дня: Кейла Алвес - гаряча бразильська волейболістка, яка заробляє на OnlyFans

Джерело - Чемпіон.
Епоха соцмереж - це час, коли спортсмени мають можливість отримувати додатковий дохід та популярність. Яскравим прикладом є Кейла Алвес - бразильська волейболістка, що виступає за клуб Осаско.
У 22-річної дівчини є розкручений Інстаграм із 6,2 мільйона підписників. Таку значну кількість шанувальників Алвес надбала аж ніяк не лише завдяки своїм успіхам на волейбольному майданчику.
"Подобається мені це чи ні, але OnlyFans - мій основний заробіток просто зараз", - зізнається Кейла.
Після перегляду цих відео та фото стає зрозуміло, чому фінансові надходження Алвес від активності на OnlyFans перевищують її аналогічні показники безпосередньо у волейболі.
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Але дівчина попереджає:
"Жодного повного оголення в моєму профілі нема. Хто шукає там це, той нічого не знайде".
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