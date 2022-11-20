Дівчина дня: Джордан Озуна - кохана Каріма Бензема із шикарною фігурою та кучерями

Джерело - Чемпіон.

Володар Золотого м'яча та форвард збірної Франції Карім Бензема пропустить ЧС-2022 у Катарі, проте вдома на нього чекає справжня красуня.

32-річна американська модель Джордан Озуна є донькою військовослужбовця Збройних сил США. У 2011 році вона взяла участь у 15-му щорічному міжнародному конкурсі купальників у Маямі, Флорида, і виграла 50 000 доларів.

Переглядаючи ці фото, ви зовсім не дивуватиметеся, чому перемога дісталася саме Озуні.

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Озуна є вельми заможною жінкою. Її статки оцінюються розміром від 100 тисяч до 1 мільйона доларів. А на її Інстаграм підписані 508 тисяч користувачів.

Окрім того, вона веде певну активність і на YouTube. В одному з відео Джордан розкриває секрет своїх ідеальних кучерів.

Кучері Озуни дійсно вражають. Втім, не лише вони.

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