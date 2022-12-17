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Дівчина дня: найкрасивіша футболістка світу підбадьорила збірну Хорватії перед бронзовим фіналом ЧС-2022

Сьогодні 09:37 Андрій Дунець 187 0
Дівчина дня: найкрасивіша футболістка світу підбадьорила збірну Хорватії перед бронзовим фіналом ЧС-2022
#Збірна Хорватії, #ЧС-2022, #Ана Марія Маркович

Джерело - Чемпіон.

Нападниця швейцарського Грассхоппера та збірної Хорватії Ана Марія Маркович підтримала чоловічу національну команду своєї країни напередодні матчу за третє місце на чемпіонаті світу проти Марокко.

"Хай там як, я пишаюся вами", – написала Маркович в Інстаграмі, прикріпивши власні фото у футболці Картатих.

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Допис, поширений Ana Maria Marković⚡️ (@anamxrkovic)

Ана Марія має 1,6 млн підписників та регулярно тішить прихильників світлинами, що підкреслюють її вроду.

Нагадаємо, що Маркович не є єдиною відомою красунею-вболівальницею збірною Хорватії на Мундіалі в Катарі.

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