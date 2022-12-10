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Дівчина дня: Інес Томас – спокуслива бікіні-модель та наречена півзахисника збірної Португалії

Сьогодні 07:30 Андрій Дунець 275 0
Дівчина дня: Інес Томас – спокуслива бікіні-модель та наречена півзахисника збірної Португалії
#Бернарду Сілва, #Збірна Португалії, #ЧС-2022, #Інес Томас

Джерело - Чемпіон.

Бернарду Сілва разом зі збірною Португалії збирається пробитися щонайменше до півфіналу ЧС-2022. Знайомимося із його красунею-нареченою.

Інес Томас – 24-річна португальська бікіні-модель, на Інстаграм якої вже підписалося понад 100 тисяч фолловерів. Томас та Сілва почали зустрічатися у розпал пандемії коронавірусу в 2020 році, а заручилися у травні 2022-го.

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Допис, поширений Ines Degener Tomaz (@inesdegenertomaz)

Дівчина має неабияку вроду і навіть представляла Португалію на конкурсі краси Miss Global 2017.

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