Джерело - Чемпіон.

Бернарду Сілва разом зі збірною Португалії збирається пробитися щонайменше до півфіналу ЧС-2022. Знайомимося із його красунею-нареченою.

Інес Томас – 24-річна португальська бікіні-модель, на Інстаграм якої вже підписалося понад 100 тисяч фолловерів. Томас та Сілва почали зустрічатися у розпал пандемії коронавірусу в 2020 році, а заручилися у травні 2022-го.

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Дівчина має неабияку вроду і навіть представляла Португалію на конкурсі краси Miss Global 2017.

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