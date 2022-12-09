Головне
Хорватія - Бразилія 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 17:36 4114
Калініна вийшла у півфінал турніру у Франції
Сьогодні 17:09 77
Дудченко - у ТОП-40 спринту на етапі Кубка світу у Гохфільцені
Сьогодні 16:50 141
Снігур потрапила до відео від Google про підсумки 2022 року
Сьогодні 11:46 241
Нідерланди - Аргентина: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022
Сьогодні 11:09 2451
Хорватія - Бразилія: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 09:58 1224
Нідерланди - Аргентина: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 09:58 1210
Бразилія зіграє з Хорватією, Аргентина - з Нідерландами: розклад матчів 9 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 583
Калініна вийшла у чвертьфінал турніру у Франції
Вчора 23:08 350 1
Зозуля став гравцем іспанського клубу
Вчора 21:36 985
Блоги
Рівно 21 рік тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону
Рівно 21 рік тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:05 51070
Гравець Ліона осоромився ганебним виконанням пенальті у стилі Паненки в матчі проти команди Зінченка - ВІДЕО
Гравець Ліона осоромився ганебним виконанням пенальті у стилі Паненки в матчі проти команди Зінченка - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 13:08 1345
Дівчина дня: Аннекі Моленар – популярна модель із природною красою та кохана зірки збірної Нідерландів
Дівчина дня: Аннекі Моленар – популярна модель із природною красою та кохана зірки збірної Нідерландів Андрій Дунець
Сьогодні 12:00 1498
Усик принизливо звернувся до Тайсона Ф'юрі - ФОТО
Усик принизливо звернувся до Тайсона Ф'юрі - ФОТО Андрій Дунець
Вчора 22:25 1066
Влада змушує голів обласних асоціацій порушувати статут УАФ та вимоги ФІФА й УЄФА, – журналістка
Влада змушує голів обласних асоціацій порушувати статут УАФ та вимоги ФІФА й УЄФА, – журналістка Андрій Дунець
Вчора 18:57 733
Наречена Роналду відреагувала на відсутність Кріштіану в стартовому складі Португалії та згадала тренера
Наречена Роналду відреагувала на відсутність Кріштіану в стартовому складі Португалії та згадала тренера Андрій Дунець
07.12.2022 17:55 1801
Дівчина дня: Кейла Алвес - гаряча бразильська волейболістка, яка заробляє на OnlyFans
Дівчина дня: Кейла Алвес - гаряча бразильська волейболістка, яка заробляє на OnlyFans Андрій Дунець
07.12.2022 17:26 2705
Миколенко віддав геніальний пас через усе поле в матчі за Евертон - ВІДЕО
Миколенко віддав геніальний пас через усе поле в матчі за Евертон - ВІДЕО Андрій Дунець
07.12.2022 15:37 11086
Гол дня: Леау шикарним дальнім ударом довершив розгром Швейцарії на ЧС-2022
Гол дня: Леау шикарним дальнім ударом довершив розгром Швейцарії на ЧС-2022 Андрій Дунець
06.12.2022 23:59 889
Герой дня: воротар збірної Марокко виграв серію пенальті проти Іспанії та повторив історичний рекорд Шовковського
Герой дня: воротар збірної Марокко виграв серію пенальті проти Іспанії та повторив історичний рекорд Шовковського Андрій Дунець
06.12.2022 22:16 1259
Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику
Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику Андрій Дунець
06.12.2022 14:45 924
Ето'о вдарив фаната ногою в обличчя після матчу ЧС-2022 - ВІДЕО
Ето'о вдарив фаната ногою в обличчя після матчу ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
06.12.2022 07:00 1997
Гол дня: кореєць Син Хо шаленим дальнім ударом забив у ворота Бразилії
Гол дня: кореєць Син Хо шаленим дальнім ударом забив у ворота Бразилії Андрій Дунець
05.12.2022 23:42 1895
Воротар збірної Хорватії відбив 3 удари в серії пенальті на ЧС-2022 - ВІДЕО
Воротар збірної Хорватії відбив 3 удари в серії пенальті на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
05.12.2022 22:28 840
Заступник Павелка має російський паспорт і брав участь у груповому згвалтуванні, – журналіст
Заступник Павелка має російський паспорт і брав участь у груповому згвалтуванні, – журналіст Андрій Дунець
05.12.2022 20:33 4165
Наймиліше відео дня: Щенсний втішив малолітнього сина після поразки збірної Польщі від Франції
Наймиліше відео дня: Щенсний втішив малолітнього сина після поразки збірної Польщі від Франції Андрій Дунець
05.12.2022 17:12 1082
Віталій Кім – під час повітряної тривоги: "У нас за графіком футбол"
Віталій Кім – під час повітряної тривоги: "У нас за графіком футбол" Андрій Дунець
05.12.2022 16:26 646
Дівчина дня: Анна Модлер - гаряча південноафриканська модель та наречена гравця збірної Англії
Дівчина дня: Анна Модлер - гаряча південноафриканська модель та наречена гравця збірної Англії Андрій Дунець
05.12.2022 13:10 1963
Гол дня: Мбаппе ефектним ударом у матчі ЧС-2022 відправив збірну Польщі додому
Гол дня: Мбаппе ефектним ударом у матчі ЧС-2022 відправив збірну Польщі додому Андрій Дунець
04.12.2022 23:19 1069
Жіру не влучив із двох метрів у порожні ворота збірної Польщі на ЧС-2022 - ВІДЕО
Жіру не влучив із двох метрів у порожні ворота збірної Польщі на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
04.12.2022 20:33 830
Прямі трансляції

Рівно 21 рік тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону

Сьогодні 16:05 Valeriy Ruchka 51074
Рівно 21 рік тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону
#Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Андрій Шевченко, #Ювентус, #Джанлуїджі Буффон

Джерело - Чемпіон.

21 рік тому, 9 грудня 2001 року, легендарний український футболіст Андрій Шевченко відзначився фантастичним голом у чемпіонаті Італії. У той час ще 24-річний гравець Мілана забив приголомшливий м'яч у ворота Ювентуса.

Форвард збірної України отримав пас біля центрального кола, на швидкості обіграв двох захисників і з гострого кута завдав удару по воротах знаменитого Буффона.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Популярне зараз
Англія - Франція: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 Англія - Франція: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 2056
Нідерланди - Аргентина: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 Нідерланди - Аргентина: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 2451
Марокко - Португалія: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 Марокко - Португалія: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 1415
Кубок світу-2022/23 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2022/23 з біатлону: розклад, календар, результати 2973
Хорватія - Бразилія 0:0. ОНЛАЙН Хорватія - Бразилія 0:0. ОНЛАЙН 4114
Дівчина дня: Аннекі Моленар – популярна модель із природною красою та кохана зірки збірної Нідерландів Дівчина дня: Аннекі Моленар – популярна модель із природною красою та кохана зірки збірної Нідерландів 1498
Рекомендуємо
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 2112
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 13910
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 260761
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 12228 2
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 10021 6
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 46487