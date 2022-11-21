Суперник Ярмоленка виконав геніальний штрафний у матчі сусідів України - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Александру Чікелдеу став автором футбольного шедевру в товариському матчі між збірними Румунії та Молдови.

На 60-й хвилині гри півзахисник Іттіхада, який є суперником Аль-Айна нашого Андрія Ярмоленка в Лізі ОАЕ, забив гол ударом зі штрафного точно у верхній кут.

Відео

GOAAAAL ALEX CICALDAU 🇷🇴🚀!



Après Morutan et Dragus, Cic' y va de son très beau but aussi! Bon pour la confiance. pic.twitter.com/crXuiEfY2y — Alex Scout (@AlexScoutRo) November 20, 2022

👀Alexandru Cicâldău, Romanya - Moldova maçında serbest vuruştan harika bir gol attı ve Romanya'nın üçüncü golünü kaydetti.pic.twitter.com/Y0nzqXM8Nt — 3RE 3RA (@3re3raorg) November 20, 2022

Додамо, що матч у підсумку завершився розгромною перемогою румунів - 5:0.

До речі, цього самого вечора Алаба відзначився казковим голом зі штрафного у ворота збірної Італії.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua