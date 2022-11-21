У Бельгії забили дивовижний гол із центру поля - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У матчі між Дейнзе та Льєрсом у 14-му турі Бельгійської Челленджер Про Ліги відбувся неймовірний гол після удару майже від центральної лінії.

Неабияку кмітливість проявив півзахисник гостей Нільс Схаутерден, який на 50-й хвилині вирішив завдати пострілу зі супердалекої відстані, помітивши, що голкіпер суперників занадто далеко вийшов із воріт.

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😵‍💫 | Waarom is Nils Schouterden niet opgeroepen voor de Rode Duivels? 🌎 #DEILIE pic.twitter.com/M2dHd3EDEM — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 20, 2022

Додамо, що цей неймовірний гол не допоміг Льєрсу уникнути поразки - 1:2.

Нагадаємо, нещодавно у Швеції теж забили шалений гол прямісінько з центру поля.

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