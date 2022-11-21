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У Бельгії забили дивовижний гол із центру поля - ВІДЕО

Сьогодні 07:00 Андрій Дунець 170 0
У Бельгії забили дивовижний гол із центру поля - ВІДЕО
#Бельгія, #Льєрс

Джерело - Чемпіон.

У матчі між Дейнзе та Льєрсом у 14-му турі Бельгійської Челленджер Про Ліги відбувся неймовірний гол після удару майже від центральної лінії.

Неабияку кмітливість проявив півзахисник гостей Нільс Схаутерден, який на 50-й хвилині вирішив завдати пострілу зі супердалекої відстані, помітивши, що голкіпер суперників занадто далеко вийшов із воріт.

Відео

Додамо, що цей неймовірний гол не допоміг Льєрсу уникнути поразки - 1:2.

Нагадаємо, нещодавно у Швеції теж забили шалений гол прямісінько з центру поля.

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