Алаба відзначився казковим голом зі штрафного у ворота збірної Італії - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Захисник мадридського Реала Давід Алаба вкотре проявив своє вміння виконувати стандарти в товариському матчі Австрія - Італія.

На 35-й хвилині гри капітан господарів поля потужно пробив зі штрафного - Джанлуїджі Доннарумма виявився безсилим проти такого удару. Такою красою треба насолоджуватися з кількох ракурсів.

Ракурс 1

Ракурс 2

Ракурс 3

El misil de David Alaba para batir a Donnarumma. 🚀🇦🇹pic.twitter.com/ahXJIVGe5G — Fernando Hidalgo ✍ (@FerHidalgo__) November 20, 2022

Цей гол Алаби виявився останнім у поєдинку - 2:0 на користь збірної Австрії.

Нагадаємо, нещодавно у Швеції забили шалений гол прямісінько з центру поля.

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