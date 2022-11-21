Алаба відзначився казковим голом зі штрафного у ворота збірної Італії - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Захисник мадридського Реала Давід Алаба вкотре проявив своє вміння виконувати стандарти в товариському матчі Австрія - Італія.
На 35-й хвилині гри капітан господарів поля потужно пробив зі штрафного - Джанлуїджі Доннарумма виявився безсилим проти такого удару. Такою красою треба насолоджуватися з кількох ракурсів.
Ракурс 1
QUE GOLAÇO DO ALABA. 🥵 pic.twitter.com/OcnO6GOtDz— MADRIDISTAS (@MADRlDISTAS) November 20, 2022
Ракурс 2
Rummata sulla punizione imparabile di Alaba #AustriaItalia pic.twitter.com/WNkLghc0em— Serge Destiano🇺🇸 (@DestianoSerge) November 20, 2022
Ракурс 3
El misil de David Alaba para batir a Donnarumma. 🚀🇦🇹pic.twitter.com/ahXJIVGe5G— Fernando Hidalgo ✍ (@FerHidalgo__) November 20, 2022
Цей гол Алаби виявився останнім у поєдинку - 2:0 на користь збірної Австрії.
Нагадаємо, нещодавно у Швеції забили шалений гол прямісінько з центру поля.
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