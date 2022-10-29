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Ретро дня. Ротань фантастичним голом вивів збірну України на ЧС-2006

Сьогодні 21:33 Андрій Твердохліб 2039 0
Ретро дня. Ротань фантастичним голом вивів збірну України на ЧС-2006

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні святкує день народження Руслан Ротань. Легендарному півзахиснику збірної України та Дніпра виповнюється 41 рік.

Саме гол Ротаня у виїзній грі в ворота збірної Грузії в 2005 році достроково вивіш підопічних Блохіна на ЧС-2006. Гра в Тбілісі завершилася нічиєю - 1:1, однак у паралельному матчі Туреччина втратила очки з данійцями, що дозволило українцям виграти відбіркову групу.

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