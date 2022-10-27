Головне
Динамо завдяки дублю Гармаша уникнуло поразки від АЕКа, але вилетіло з єврокубків
Вчора 21:37 604
Манчестер Юнайтед розгромив Шериф Коваля, Арсенал поступився ПСВ: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:59 524
СК Дніпро-1 здолав Аполлон та вийшов до плей-оф Ліги конференцій
Вчора 23:52 280
Луческу: У матчі з Фенербахче маємо довести, що ми є найкращою командою у групі
Вчора 23:39 267
Гармаш шаленим дублем вирвав нічию для Динамо у матчі Ліги Європи - ВІДЕО
Вчора 22:07 451
АЕК Ларнака - Динамо: відео голів і огляд матчу
Вчора 21:56 1062
АЕК Ларнака - Динамо 3:3. Як це було
Вчора 21:35 5116
Динамо пропустило вдруге від АЕКа в матчі Ліги Європи
Вчора 21:03 319
Ломаченко та Ортіс провели першу битву поглядів
Вчора 20:53 394
Бринзак: Наразі спонсорів у Федерації біатлону України немає
Вчора 20:40 248
Блоги
Піхальонок забив фантастичний гол гарматним ударом
Піхальонок забив фантастичний гол гарматним ударом Андрій Твердохліб
Вчора 23:48 233
В Україні стартував прокат фільму Нація футболу
В Україні стартував прокат фільму Нація футболу Андрій Твердохліб
Вчора 23:08 134
Гармаш шаленим дублем вирвав нічию для Динамо у матчі Ліги Європи - ВІДЕО
Гармаш шаленим дублем вирвав нічию для Динамо у матчі Ліги Європи - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 22:07 451
Динамо пропустило вдруге від АЕКа в матчі Ліги Європи
Динамо пропустило вдруге від АЕКа в матчі Ліги Європи Андрій Твердохліб
Вчора 21:03 319
Динамо зрівняло рахунок у грі з АЕКом, Ванат пропхнув м'яч у ворота
Динамо зрівняло рахунок у грі з АЕКом, Ванат пропхнув м'яч у ворота Андрій Твердохліб
Вчора 20:44 1551
АЕК феноменальним ударом забив у ворота Динамо - кияни на межі ганьби
АЕК феноменальним ударом забив у ворота Динамо - кияни на межі ганьби Андрій Твердохліб
Вчора 20:21 861
Колишній футболіст збірної України зіграв матч за ветеранів у Криму
Колишній футболіст збірної України зіграв матч за ветеранів у Криму Андрій Твердохліб
Вчора 17:26 649
Матч Атлетіко - Баєр - пригодницький детектив: суддя призначив пенальті після фінального свистка, який не було реалізовано
Матч Атлетіко - Баєр - пригодницький детектив: суддя призначив пенальті після фінального свистка, який не було реалізовано Андрій Твердохліб
Вчора 15:50 1076
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Андрій Твердохліб
Вчора 14:17 11214 4
Дніпро-1 - Аполлон: битва за євровесну
Дніпро-1 - Аполлон: битва за євровесну Дмитро Копій
Вчора 12:15 301
Гравець Бенфіки забив знущальний гол п'ятою у ворота Ювентуса в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО
Гравець Бенфіки забив знущальний гол п'ятою у ворота Ювентуса в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО Андрій Дунець
26.10.2022 16:00 4078
Мудрик прямує на вершину, він коштує більше 50 мільйонів: іноземні експерти та фани вражені грою українця в ЛЧ
Мудрик прямує на вершину, він коштує більше 50 мільйонів: іноземні експерти та фани вражені грою українця в ЛЧ Андрій Дунець
26.10.2022 07:00 12882
Сікан не влучив у порожні ворота Селтіка в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО
Сікан не влучив у порожні ворота Селтіка в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО Андрій Дунець
26.10.2022 00:38 24441
Мудрик забив феєричний гол дальнім ударом у ворота Селтіка в матчі ЛЧ - ВІДЕО
Мудрик забив феєричний гол дальнім ударом у ворота Селтіка в матчі ЛЧ - ВІДЕО Андрій Дунець
25.10.2022 23:31 34662
Шахтар пропустив гол від Селтіка в матчі ЛЧ після невдалої гри на підбиранні - ВІДЕО
Шахтар пропустив гол від Селтіка в матчі ЛЧ після невдалої гри на підбиранні - ВІДЕО Андрій Дунець
25.10.2022 22:58 1659
Селтік - Шахтар: гірникам потрібна перемога на Гемпден Парк
Селтік - Шахтар: гірникам потрібна перемога на Гемпден Парк Дмитро Копій
25.10.2022 17:24 446
ХТО КОГО?!: Чорноморець та Parimatch запускають нове YouTube шоу
ХТО КОГО?!: Чорноморець та Parimatch запускають нове YouTube шоу Дмитро Копій
25.10.2022 17:23 310
Грізманн забив гол прямим ударом із кутового у матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Грізманн забив гол прямим ударом із кутового у матчі Ла Ліги - ВІДЕО Андрій Дунець
24.10.2022 16:20 5404
Козловський – до Циганика: А боляче тобі не було, коли стадіон закривали?
Козловський – до Циганика: А боляче тобі не було, коли стадіон закривали? Андрій Дунець
24.10.2022 15:47 9426 1
Караваєв не влучив у порожні ворота в матчі Динамо - Ворскла - ВІДЕО
Караваєв не влучив у порожні ворота в матчі Динамо - Ворскла - ВІДЕО Андрій Дунець
24.10.2022 12:06 7368 1
Прямі трансляції

Піхальонок забив фантастичний гол гарматним ударом

Вчора 23:48 Андрій Твердохліб 236 0
Піхальонок забив фантастичний гол гарматним ударом
#СК Дніпро-1, #Олександр Піхальонок

Джерело - Чемпіон.

Пізахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок забив шикарний гол потужним ударом з-за меж штрафного майданчика в ворота Апполона в матчі 5 туру Ліги конференцій.

Гравець збірної України відзначився на 39-й хвилині, вивівши дніпрян уперед. У разі перемоги або нічиєї, Дніпро-1 гарантує собі місце в 1/16 фіналу турніру.

Нагадаємо, Динамо Київ зіграло внічию з АЕКом (3:3) у Лізі Європи та втратило шанси на плей-оф Ліги конференцій.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати 2566
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 11215 4
АЕК Ларнака - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи АЕК Ларнака - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи 1605
АЕК Ларнака - Динамо 3:3. Як це було АЕК Ларнака - Динамо 3:3. Як це було 5116
У Шахтарі назвали ціну на Мудрика У Шахтарі назвали ціну на Мудрика 1618
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 11794
Рекомендуємо
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 186814
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 16476
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 47718
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1777
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31759 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 28836 1