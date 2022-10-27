Піхальонок забив фантастичний гол гарматним ударом

Джерело - Чемпіон.

Пізахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок забив шикарний гол потужним ударом з-за меж штрафного майданчика в ворота Апполона в матчі 5 туру Ліги конференцій.

Гравець збірної України відзначився на 39-й хвилині, вивівши дніпрян уперед. У разі перемоги або нічиєї, Дніпро-1 гарантує собі місце в 1/16 фіналу турніру.

Нагадаємо, Динамо Київ зіграло внічию з АЕКом (3:3) у Лізі Європи та втратило шанси на плей-оф Ліги конференцій.

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