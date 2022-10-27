Джерело - Чемпіон.

Ексфутболіст збірної України Олександр Гайдаш зіграв у товариському матчі між ветеранами сіфмферопольської Таврії і Маріуполя.

Гра відбулась у межах турніру Кубок друзів товаришів 2022.

Гайдаш двічі одягав футболку збірної України. Загалом у нападника 95 голів у 259 матчах чемпіонатів України. Гайдаш є найкращим бомбардиром Таврії в чемпіонах України - 85 голів.

Цікаво, що команди зіграли в футболках з літерами Z і V - символами рашизму!

Після окупації росією (країна-терорист) Криму, Гайдаш став директором фейкового ТСК-Таврія.

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