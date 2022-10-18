Ігнатенко забив за Бордо гол у стилі Роналду - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Данило Ігнатенко став одним із героїв матчу 12 туру Французької Ліги 2 між Бастією та Бордо.

На 83 хвилині українець випередив воротаря і у стрибку (мало не у стилі Кріштіану Роналду) завдав влучного удару, відкривши рахунок у зустрічі.

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Додамо, що Бордо не зміг утримати переможний рахунок, пропустивши гол у відповідь на 94 хвилині - 1:1.

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