Ігнатенко забив за Бордо гол у стилі Роналду - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Данило Ігнатенко став одним із героїв матчу 12 туру Французької Ліги 2 між Бастією та Бордо.
На 83 хвилині українець випередив воротаря і у стрибку (мало не у стилі Кріштіану Роналду) завдав влучного удару, відкривши рахунок у зустрічі.
Відео
Así los quiero!! Peleando contra todo y todos!!!#SCBFCGB 0-1— 🇫🇷 Bordeaux Argentina 🇦🇷 (@BordeauxArgent1) October 17, 2022
⚽️ #Ignatenko pic.twitter.com/QgeF5Y9xte
Додамо, що Бордо не зміг утримати переможний рахунок, пропустивши гол у відповідь на 94 хвилині - 1:1.
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