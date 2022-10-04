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Ігнатенко розумним асистом допоміг Бордо закріпитися на першому місці Ліги 2 - ВІДЕО

Сьогодні 11:59 Андрій Дунець 168 0
Ігнатенко розумним асистом допоміг Бордо закріпитися на першому місці Ліги 2 - ВІДЕО
#Бордо, #Данило Ігнатенко

Джерело - Чемпіон.

Українець Данило Ігнатенко віддав шикарний гольовий пас у матчі Лаваль - Бордо.

Наш півзахисник, виконуючи кутовий, розіграв сплановану комбінацію із Джошем Маджею. На 5-й хвилині рахунок став 1:0 на користь Бордо.

Відео (щоб переглянути, перейдіть за посиланням у плеєрі на YouTube, таймкод - 0:37)

Зазначимо, що Ігнатенко провів повний матч, а Бордо переміг із рахунком 2:1, таким чином розділивши після 10 турів перше місце Французької Ліги 2 разом із Ам'єном.

Нагадаємо, влітку Данило Ігнатенко погодився на зниження зарплати у клубі після вильоту до нижчого дивізіону.

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