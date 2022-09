41-річний іспанець став найстаршим бомбардиром Ліги Європи, забивши фантастичний обвідний м'яч - ВІДЕО

Хоакін Санчес із Бетіса встановив непересічне досягнення у матчі 2-го туру ЛЄ, відзначившися голом у ворота Лудогорця.

Як повідомив офіційний Твіттер Ліги Європи, іспанцю був 41 рік і 56 днів, коли він забив неперевершений м'яч обвідним ударом з-за меж штрафного майданчика. Таким чином, Хоакін став найстаршим автором голу в історії турніру.

At 41 years and 56 days, Joaquín becomes the oldest goalscorer in competition history.



