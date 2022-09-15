Джерело - Чемпіон.
У поєдинку 2-го туру Ліги чемпіонів шотландський Глазго Рейнджерс приймав італійський Наполі. Голкіпер господарів Аллан Макгрегор відзначився неабияким досягненням.
На 57-й хвилині зустрічі 40-річний воротар відбив удар із пенальті від Пьотра Зеліньскі. Арбітр змусив поляка перевиконати одинадцятиметровий, угледівши на відеоповторі порушення правил, проте із другим пенальті Макгрегор також упорався.
Відео (таймкод - 01:30)
Повну версію матчу дивіться тут.
Утім, на 68-й хвилині шотландський голкіпер усе ж пропустив із пенальті від Маттео Політано. Так рахунок став 0:1. А фінальний свисток судді команди зустріли із результатом 0:3 на користь Наполі.
Таким чином, клуб із Неаполя одноосібно очолив турнірну таблицю своєї групи.
Група А
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Наполі
|2
|2
|0
|0
|7-1
|6
|2
|Ліверпуль
|2
|1
|0
|1
|3-5
|3
|3
|Аякс
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|4
|Рейнджерс
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua