Джерело - Чемпіон.

У поєдинку 2-го туру Ліги чемпіонів шотландський Глазго Рейнджерс приймав італійський Наполі. Голкіпер господарів Аллан Макгрегор відзначився неабияким досягненням.

На 57-й хвилині зустрічі 40-річний воротар відбив удар із пенальті від Пьотра Зеліньскі. Арбітр змусив поляка перевиконати одинадцятиметровий, угледівши на відеоповторі порушення правил, проте із другим пенальті Макгрегор також упорався.

Відео (таймкод - 01:30)

Повну версію матчу дивіться тут.

Утім, на 68-й хвилині шотландський голкіпер усе ж пропустив із пенальті від Маттео Політано. Так рахунок став 0:1. А фінальний свисток судді команди зустріли із результатом 0:3 на користь Наполі.

Таким чином, клуб із Неаполя одноосібно очолив турнірну таблицю своєї групи.

Група А

М Команда І В Н П Г О 1 Наполі 2 2 0 0 7-1 6 2 Ліверпуль 2 1 0 1 3-5 3 3 Аякс 2 1 0 1 5-2 3 4 Рейнджерс 2 0 0 2 0-7 0

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