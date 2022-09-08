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Новий король Камп Ноу: Левандовський зробив перший хет-трик за Барселону в ЛЧ

Сьогодні 14:15 Андрій Дунець 526 0
Новий король Камп Ноу: Левандовський зробив перший хет-трик за Барселону в ЛЧ
#Барселона, #Вікторія, #Роберт Левандовський, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру Ліги чемпіонів Барселона вдома грала проти чеської Вікторії. Цей поєдинок став особливим для зіркового новачка каталонців Роберта Левандовського.

Польський нападник уперше забив три голи в одному матчі за Барселону і це сталося відразу в матчі єврокубка. Роберт забивав на будь-який смак. 

1-й гол

2-й гол

3-й гол

У підсумку Барселона розромила Вікторію з рахунком 5:1. А Левандовський забив уже 8 голів голів у стартових 5-ти офіційних матчах за іспанський клуб.

Повну версію матчу дивіться тут.

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