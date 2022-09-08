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Брюгге Яремчука переміг Баєр в Лізі чемпіонів завдяки грубій помилці воротаря

Сьогодні 12:49 Андрій Дунець 924 0
Брюгге Яремчука переміг Баєр в Лізі чемпіонів завдяки грубій помилці воротаря
#Баєр, #Брюгге, #Ліга чемпіонів, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру Ліги чемпіонів бельгійський Брюгге нашого Романа Яремчука приймав німецький Баєр. Антигероєм зустрічі став голкіпер гостей Лукас Градецкі.

На 42-й хвилині захисник Абакар Сілла пробив по воротах Баєра після подачі з кутового - воротар упіймав м'яч, але відразу залетів разом із ним у ворота. Ця помилка фінського голкіпера стала вирішальною у грі - 1:0 на користь Брюгге.

Відео голу

Повну версію матчу дивіться тут.

Додамо, що Роман Яремчук з'явився на полі на 64-й хвилині, але результативними діями не відзначився.

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