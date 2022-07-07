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Гвардіола передав українським військовим м'яч із автографами гравців Ман Сіті ВІДЕО

Сьогодні 15:49 Андрій Дунець 389 0
Гвардіола передав українським військовим м'яч із автографами гравців Ман Сіті ВІДЕО
#війна, #Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті, #Олег Смалійчук

Джерело - Чемпіон.

Іспанський тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола записав відеозвернення до військових, які на передовій боронять незалежність України.

Це була відповідь футбольному агентові Олегові Смалійчку. Раніше Смалійчук передав Гвардіолі м'яч, на якому свої подяки за підтримку залишили українські воїни. Пеп розчулився і вирішив зроити ще один приємний жест.

"Олег, я отримав твій подарунок. Велике спасибі тобі і твоїм хлопцям за відео, яке ви прислали, воно глибоко зворушило мене.

Я теж хочу відправити тобі мяч – сподіваюся, він до тебе дійде. Коли отримаєш його, пришли мені ще одне відео) Цей мяч для тебе і твоїх друзів підписали всі гравці Ман Сіті, які виграли останній чемпіонат Англії.

Звісно, я бажаю вам всього найкращого. Сподіваюсь, ця війна скоро закінчиться і ви повернетесь до нормального життя, до своїх близьких!" - сказав Гвардіола.

Відео зі зверненням всесвітньо відомого тренера опублікував у своєму Телеграм каналі журналіст Сергій Болотніков:

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