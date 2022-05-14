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Український волейболіст Ерещенко: "Досі не розумію, хто був на Майдані"

Сьогодні 12:42 Андрій Дунець 316 0
Український волейболіст Ерещенко: "Досі не розумію, хто був на Майдані"

Джерело - Трибуна.

Волейболіст збірної України Ян Ерещенко досі не може зрозуміти, хто виходив на Майдан під час Революції гідності.

Про це він розповів у інтерв'ю Андрію Сеньківу для сайту Трибуна:

"Я бачив, що був Майдан. Хто там був, за кого був, кого вбивали – я й досі не можу зрозуміти. Тому що в інтернеті багато фактів "за", багато фактів "проти". Кожен обирає своє. Я не підтримував Януковича, не підтримував Порошенка, але підтримую Зеленського. Бачу, який він чоловік з великої літери, як зараз керує країною. Так, країна страждає, але він не втік, нікуди не поїхав і продовжує управляти країною". 

Додамо, що Ерещенко до 1 березня 2022 року грав за російський клуб Єнісєй, а загалом з 2014-го встиг пограти за 4 російські клуби.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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