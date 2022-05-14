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Легенди Динамо вшанували пам'ять Лобановського

Сьогодні 09:27 Андрій Твердохліб 125 0
Легенди Динамо вшанували пам'ять Лобановського
Фото: УАФ
#Динамо Київ, #Валерій Лобановський, #Олексій Михайличенко, #Олег Протасов, #Анатолій Дем’яненко

Джерело - Чемпіон.

Напередодні виповнилось 20 років з дня смерті легендарного тренера Динамо Валерія Лобановського.

Вшанували пам'ять метра і його легендарні вихованці: Анатолій Дем'яненко, Олексій Михайличенко та Олег Протасов.

7 травня 2002 року під час календарної гри чемпіонату з Металургом у Запоріжжі Валерію Лобановському стало погано; він був прооперований з діагнозом інсульт, але помер 13 травня 2002 року о 20:35 у віці 63-х років, не приходячи до тями. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА, який через 2 дні відбувся у Ґлазго (Шотландія), розпочали з хвилини мовчання на знак пошани до Валерія Лобановського.

14 травня 2002 року Валерій Васильович Лобановський був похований на Байковому кладовищі у Києві. Попрощатися з ним прийшло понад 60 тисяч осіб, включаючи вищих посадових осіб держави.

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