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Янукович викликав Суркісів за пісню "Спасибо жителям Донбасса", - лідер ультрас Динамо

Сьогодні 17:59 Андрій Дунець 476 0
Янукович викликав Суркісів за пісню "Спасибо жителям Донбасса", - лідер ультрас Динамо
#Григорій Суркіс, #Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #ультрас

Джерело - Pressing.

Ультрас Динамо свого часу добряче псували нерви горезвісному президенту України Віктору Януковичу.

Про це розповів лідер фан-руху київського клубу Декстер у інтерв'ю Сергію Пейчеву на YouTube-каналі Pressing.

"Пісня "Спасибо жителям Донбасса", яку співали на секторі ультрас Динамо, пізніше переросла в те, що Янукович викликав Суркісів до себе в кабінет. Він хотів пояснень, мовляв, увесь стадіон скандує проти мешканців Донбасу. Суркіси навіть зв'язувалися із нами, намагалися якось це питання вирішувати, позаяк тоді ми з ними трошки по-іншому спілкувалися.

Але до людей все це доходило, це їх реально зачіпає. В цьому й суть: зачепити людину, зробити, аби їй було некомфортно. Уявіть, що весь стадіон (60 тис.) скандує, що путін - х**ло", - сказав Декстер.

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