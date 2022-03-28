Путін - убивця! Казахстанський боксер зробив красномовну заяву після переможного бою

Джерело - Чемпіон.

Казахстанський боксер Темірлан Раїмкулов після перемоги технічним нокаутом над американцем Ісаєю Шелдоном назвав президента росії владіміра путіна вбивцею.

"Я хочу висловити підтримку Україні, тому що мій тренер з України, мій дядько з України. Прямо зараз в Україні йде війна. Це дуже жахливо. Там помирають невинні люди. Ні війні, ні війні! Тільки мир. Путін – убивця", - заявив боксер у промові після поєдинку.

Зазначимо, Раїмкулов вийшов на бій із українським прапором у знак підтримки українського народу у війні проти рашистів.

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