Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков вирішив знайти будинок для собаки, що загубилася.

Лідер "біло-синіх" на своїй сторінці в Instagram звернувся до фанатів, повідомивши, що зараз у нього перебуває золотистий ретривер.

"Загубилася собака на ім'я Мая. Порода золотистий ретривер, 8-9 років. Зараз у нас на утриманні. Вона довго була на вулиці і дуже схудла. Зараз намагаємося упорядкувати її.

Ми її обстежили. Вона здорова, енергійна та дуже слухняна. Знає базові команди. За поведінкою видно, що мешкала у квартирі.

Хто готовий взяти повністю опіку над нею, напишіть мені, будь ласка. Прекрасна собака чекає сім'ю, що любить", - повідомив Циганков.