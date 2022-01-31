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Циганков шукає господаря собаці, яка загубилася

Сьогодні 07:00 Віктор Слюсаренко 72 0
Футболіст зайнявся доброю справою
Циганков шукає господаря собаці, яка загубилася
#Динамо Київ, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков вирішив знайти будинок для собаки, що загубилася.

Лідер "біло-синіх" на своїй сторінці в Instagram звернувся до фанатів, повідомивши, що зараз у нього перебуває золотистий ретривер.

"Загубилася собака на ім'я Мая. Порода золотистий ретривер, 8-9 років. Зараз у нас на утриманні. Вона довго була на вулиці і дуже схудла. Зараз намагаємося упорядкувати її.

Ми її обстежили. Вона здорова, енергійна та дуже слухняна. Знає базові команди. За поведінкою видно, що мешкала у квартирі.

Хто готовий взяти повністю опіку над нею, напишіть мені, будь ласка. Прекрасна собака чекає сім'ю, що любить", - повідомив Циганков.

Раніше Сампдорія орендувала Супрягу.

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