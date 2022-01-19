Організаторів турніру розкритикували за визнання

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи С розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Коморських Островів сенсаційно переграла Гану (3:2).

У цьому матчі півзахисник переможців Ахмед Могні оформив дубль. Забитий м'яч Могні на 62-ій хвилині організатори турніру визнали найкращим голом дня.

У коментарях під цим відео багато вболівальників розкритикували вибір організаторів, відзначився, що гол захисника Марокко Ашрафа Хакімі у ворота Габону (2:2) більше заслуговував на це визнання. Відео голу Хакімі у відеоогляді матчу (інтервал 2:00-2:25). Маєте змогу порівняти голи Могні та Хакімі.

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