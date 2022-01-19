Костюк упевнено перемогла Соррібес-Тормо в другому колі Australian Open
Сьогодні 04:27 474
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 09:49 10517 2
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 09:23 6882
Костюк зіграє проти шостої ракетки світу в третьому колі Australian Open
Сьогодні 08:19 347
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: розклад змагань
Сьогодні 07:05 4075
Світоліна зіграє проти експершої ракетки світу в третьому колі Australian Open 2022
Сьогодні 06:29 552
Світоліна в надважкому поєдинку перемогла Тан у другому колі Australian Open
Сьогодні 04:42 918
"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО
Вчора 17:01 6444 1
ФІФА анулювала жовті картки гравців збірної України перед матчем проти Шотландії
Вчора 11:41 1637
Бенфіка відмовилася від призначення Шевченка
Вчора 10:22 1146
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Дивний вибір: Могні забив найкращий гол дня на Кубку африканських націй
Дивний вибір: Могні забив найкращий гол дня на Кубку африканських націй Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:02 63
Нападник Удінезе збив наставника Лаціо, в якого злетіли окуляри
Нападник Удінезе збив наставника Лаціо, в якого злетіли окуляри Віктор Слюсаренко
Сьогодні 07:31 401
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Андрій Твердохліб
Вчора 21:06 6905
"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО
"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 17:01 6443 1
Коваленко віддав переможний асист у матчі проти Мілана. ВІДЕО
Коваленко віддав переможний асист у матчі проти Мілана. ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 09:10 8957
Українка з UFC релаксує у басейні з холодною водою
Українка з UFC релаксує у басейні з холодною водою Віктор Слюсаренко
17.01.2022 23:32 589
Тенісистка завчасно відсвяткувала перемогу на Australian Open, забувши правила
Тенісистка завчасно відсвяткувала перемогу на Australian Open, забувши правила Віктор Слюсаренко
17.01.2022 21:01 1265
Голкіпер-невдаха у день провального матчу Кубка Африки втратив батька
Голкіпер-невдаха у день провального матчу Кубка Африки втратив батька Віктор Слюсаренко
17.01.2022 17:02 948
Тобіас провів своє перше тренування у Шахтарі
Тобіас провів своє перше тренування у Шахтарі Віктор Слюсаренко
17.01.2022 16:53 490
Сіренко вшанував пам'ять легендарного боксера у день його народження
Сіренко вшанував пам'ять легендарного боксера у день його народження Віктор Слюсаренко
17.01.2022 14:03 473
Голкіпер збірної Кот-д'Івуару припустився грубої помилки у матчі Кубку африканських націй
Голкіпер збірної Кот-д'Івуару припустився грубої помилки у матчі Кубку африканських націй Віктор Слюсаренко
16.01.2022 23:42 5036
Усик у горах показав свою боксерську техніку
Усик у горах показав свою боксерську техніку Віктор Слюсаренко
16.01.2022 22:00 1277
Костюк показала ігрову форму, в якій виступатиме на Australian Open
Костюк показала ігрову форму, в якій виступатиме на Australian Open Віктор Слюсаренко
16.01.2022 20:50 481
Давид Нерес провів перший день у Шахтарі
Давид Нерес провів перший день у Шахтарі Віктор Слюсаренко
16.01.2022 19:45 435
Світоліна представила ігрову форму на Australian Open-2022
Світоліна представила ігрову форму на Australian Open-2022 Віктор Слюсаренко
16.01.2022 19:15 670
Прямі трансляції

Новини спорту

Стрічка Популярні Коментують
10:15 Бокс Кличко – в ТОП-3 найстарших чемпіонів в 135-річній історії хевівейту 2441
10:11 Футбол Костишин очолив казахський клуб 55
10:02 Блог Дивний вибір: Могні забив найкращий гол дня на Кубку африканських націй 74
09:55 Футбол Ювентус - Сампдорія 4:1. Огляд матчу 80
09:49 Футбол Кубок африканських націй-2021: календар, результати 10517 2
09:45 Хокей Вашингтон дотиснув Вінніпег, Кароліна знищила Бостон. Результати матчів НХЛ 111
09:38 Футбол Малаві - Сенегал 0:0. Огляд матчу 100
09:30 Теніс Бадоса: Костюк стане наступною зіркою туру 162
09:23 Гандбол Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 6882
09:12 Баскетбол Голден Стейт розібрався з Детройтом, Нью-Йорк поступився Міннесоті. Результати матчів НБА 136
09:02 Футбол Габон - Марокко 2:2. Огляд матчу 182
08:55 Футбол Брайтон - Челсі 1:1. Огляд матчу 196
08:47 Пряма трансляція Чемпіонат Європи-2022. Нідерланди - Україна: онлайн-трансляція. LIVE 337
08:46 Теніс Кіченок поступилась на старті парного турніру Australian Open 164
08:28 Футбол Гана - Коморські Острови 2:3. Огляд матчу 245
08:25 Теніс Марта Костюк - Сара Соррібес-Тормо. Огляд матчу 260
08:19 Теніс Костюк зіграє проти шостої ракетки світу в третьому колі Australian Open 347
08:11 Теніс Світоліна: Я знайшла потрібну гру проти Тан 291
07:52 Футбол Зімбабве - Гвінея 2:1. Огляд матчу 195
07:31 Блог Нападник Удінезе збив наставника Лаціо, в якого злетіли окуляри 403
07:05 Футзал Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: розклад змагань 4075
06:29 Теніс Світоліна зіграє проти експершої ракетки світу в третьому колі Australian Open 2022 552
06:05 Футзал Нідерланди - Україна: Де дивитися онлайн матч чемпіонату Європи-2022 785
04:42 Теніс Світоліна в надважкому поєдинку перемогла Тан у другому колі Australian Open 918
04:27 Теніс Костюк упевнено перемогла Соррібес-Тормо в другому колі Australian Open 474

Дивний вибір: Могні забив найкращий гол дня на Кубку африканських націй

Сьогодні 10:02 Віктор Слюсаренко 74 0
Організаторів турніру розкритикували за визнання
Дивний вибір: Могні забив найкращий гол дня на Кубку африканських націй
Фото: AFP
#Кубок Африканських націй

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи С розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Коморських Островів сенсаційно переграла Гану (3:2).

У цьому матчі півзахисник переможців Ахмед Могні оформив дубль. Забитий м'яч Могні на 62-ій хвилині організатори турніру визнали найкращим голом дня.

У коментарях під цим відео багато вболівальників розкритикували вибір організаторів, відзначився, що гол захисника Марокко Ашрафа Хакімі у ворота Габону (2:2) більше заслуговував на це визнання. Відео голу Хакімі у відеоогляді матчу (інтервал 2:00-2:25). Маєте змогу порівняти голи Могні та Хакімі.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()