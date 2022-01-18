Гравці Гани посіли останнє місце у групі

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчів третього туру групи С розіграшу Кубку африканських націй-2021 з футболу.

Збірна Габону зіграла внічию з Марокко - 2:2. Обидві збірні вийшли до 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021. Збірна Коморських Островів сенсаційно переграла Гану і має шанси вийти до плей-оф турніру завдяки рейтингу найкращих команд, які посіли треті місця у групах (з шести команд боротьбу за трофей продовжать чотири).

Відзначимо, що збірна Гани у звітному матчі з 25-ої хвилини грала у меншості. У другому таймі, програючи 0:2, змогла проявити характер і у меншості відіграти два голи. Але наприкінці зустрічі пропустили ще один гол. Як наслідок друга поразка для збірної Гани і останнє місце у групі С.

Кубок африканський націй-2021

Група С

3 тур, 18 січня

Габон - Марокко 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Аллевіна, 1:1 - 73 Буфаль, 2:1 - 81 Агерд (авт), 2:2 - 84 Хакімі

Гана - Коморські Острови 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 4 Бен-Набуан, 0:2 - 62 Могні, 1:2 - 64 Боак’є, 2:2 - 77 Джіку, 2:3 - 85 Могні

Турнірна таблиця групи С:

Раніше збірні Сенегалу та Гвінеї вийшли до плей-оф турніру.