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Чемпіонка US Open-2017 1-го січня одружилася з футболістом

Сьогодні 16:03 Віктор Слюсаренко 192 0
Слоан та Джозі знайомі з дитинства
Чемпіонка US Open-2017 1-го січня одружилася з футболістом
#Стівенс, #Алтідор

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонка US Open-2017 Слоан Стівенс одружилася з футболістом Джозі Алтідором.

Слоан та Джозі, які знайомі з дитинства, одружилися у перший день нового року - 1 січня.

Зустрічатися вони почали близько п'яти років тому, а 2019-го оголосили про заручини.

32-річний Алтідор зараз є гравцем клубу Торонто, а 28-річна Стівенс, яка у 2017 році стала чемпіонкою Відкритого чемпіонату США, зараз посідає 65 місце у рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

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Допис, поширений Sloane Stephens (@sloanestephens)

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