Джерело - Чемпіон.
Чемпіонка US Open-2017 Слоан Стівенс одружилася з футболістом Джозі Алтідором.
Слоан та Джозі, які знайомі з дитинства, одружилися у перший день нового року - 1 січня.
Зустрічатися вони почали близько п'яти років тому, а 2019-го оголосили про заручини.
32-річний Алтідор зараз є гравцем клубу Торонто, а 28-річна Стівенс, яка у 2017 році стала чемпіонкою Відкритого чемпіонату США, зараз посідає 65 місце у рейтингу Жіночої тенісної асоціації.
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