Джерело - Чемпіон.
45-річний український фахівець Андрій Шевченко, який раніше був представлений в якості нового головного тренера Дженоа, активно розпочав роботу.
У четвер, 11 листопада, команда провела два тренувальні заняття.
"Два тренування на день, грифони у роботі", - прокоментував офіційний акаунт Дженоа в Instagram добірку свіжих фото.
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Свій наступний матч Дженоа проведе у неділю, 21 листопада. У матчі 13-го туру чемпіонату Італії генуезький клуб прийме римську Рому. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.
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