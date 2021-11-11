Новий наставник команди активно розпочав виконання своїх обов'язків

Джерело - Чемпіон.

45-річний український фахівець Андрій Шевченко, який раніше був представлений в якості нового головного тренера Дженоа, активно розпочав роботу.

У четвер, 11 листопада, команда провела два тренувальні заняття.

"Два тренування на день, грифони у роботі", - прокоментував офіційний акаунт Дженоа в Instagram добірку свіжих фото.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Genoa Cfc (@genoacfcofficial)

Свій наступний матч Дженоа проведе у неділю, 21 листопада. У матчі 13-го туру чемпіонату Італії генуезький клуб прийме римську Рому. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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