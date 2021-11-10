Шевченко: Я чекав на можливість попрацювати в клубі

Джерело - Чемпiон.
Український тренер Дженоа Андрій Шевченко готовий до клубної роботи.
Про це сказав сам спеціаліст.
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"Я чекав на можливість попрацювати в клубі. Звичайно, зараз є чим зайнятися, але це мене не лякає. Це дає мені стимул працювати старанніше і шукати нові рішення тільки на благо Дженоа", - сказав Шевченко.
Нагадаємо, 45-річний Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 2016-го до серпня 2021 року та вивів національну команду до чвертьфіналу Євро-2020.