Кияни, зокрема, підкидали свого коуча

Джерело - Чемпіон.

Гравці Динамо (U-19) весело відзначили перемогу в Юнацькій лізі УЄФА над однолітками Барселони (4:1).

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Юні динамівці за два тури до завершення групового етапу гарантували собі місце в плей-оф. Підопічні Костюка очолюють турнірну таблицю групи E, набравши 10 очок у чотирьох матчах.

Нагадаємо, нападник юнацької команди Динамо Діалло забив шикарний гол і очолив гонку бомбардирів ЮЛУ.

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