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Нападник Динамо очолив гонку бомбардирів у Юнацькій Лізі УЄФА

Сьогодні 19:11 482 0
Нападник забив п'ять голів у трьох матчах турніру
Нападник Динамо очолив гонку бомбардирів у Юнацькій Лізі УЄФА
#Динамо

Джерело - fcdynamo.com.

Сенегальський форвард Динамо Самба Діалло, після дублю у ворота Барселони у матчі 4 туру Юнацької Ліги УЄФА, вийшов на перше місце у рейтингу найкращих бомбардирів турніру.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Актуально: Динамо U-19 - Барселона U-19 4:1. Огляд матчу

Діалло відкрив рахунок у матчі на 2-й хвилині та забив останній гол на 82-й.

Тепер на рахунку Самби – 5 м'ячів у трьох матчах Юнацької Ліги УЄФА. Ще два голи він забив у ворота Баварії та один – Бенфіці.

Нагадаємо, Динамо розгромило Барселону у Юнацькій лізі УЄФА.

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