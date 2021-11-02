Нападник Динамо очолив гонку бомбардирів у Юнацькій Лізі УЄФА

Нападник забив п'ять голів у трьох матчах турніру

Сенегальський форвард Динамо Самба Діалло, після дублю у ворота Барселони у матчі 4 туру Юнацької Ліги УЄФА, вийшов на перше місце у рейтингу найкращих бомбардирів турніру.

Про це повідомляє пресслужба киян.

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Діалло відкрив рахунок у матчі на 2-й хвилині та забив останній гол на 82-й.

Тепер на рахунку Самби – 5 м'ячів у трьох матчах Юнацької Ліги УЄФА. Ще два голи він забив у ворота Баварії та один – Бенфіці.

Нагадаємо, Динамо розгромило Барселону у Юнацькій лізі УЄФА.