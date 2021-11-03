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Динамо не перемагає іспанські клуби в єврокубках протягом 20 матчів

Сьогодні 13:33 Віктор Слюсаренко 119 0
Клуб продовжив невдалу серію матчів
Динамо не перемагає іспанські клуби в єврокубках протягом 20 матчів
#Динамо, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо, програвши у матчі Лізі чемпіонів Барселоні (0:1), продовжив свою серію безвиграшних матчів з іспанцями в єврокубках.

Поразка від Барселони у Лізі чемпіонів довела безвиграшну серію киян у матчах із клубами із чемпіонату Іспанії до 20 матчів - 7 нічиїх і 13 поразок. Останні чотири домашні зустрічі з ними принесли динамівцями поразки із загальним рахунком 1:11.

Динамо востаннє перемагало клуби з Іспанії у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-1998/99, коли обіграло Реал - 2:0 (заг. - 3:1).

Барселона виграла у Динамо у шести останніх матчів із різницею м'ячів 12-2.

Відзначимо, Динамо зберігає шанси на єврокубкову весну.

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