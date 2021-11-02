 Динамо мінімально поступилось Барселоні у Лізі чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо знову програло Барселоні у Лізі чемпіонів

Вчора 23:53 348 3
Динамо знову не забило у Лізі чемпіонів
Динамо знову програло Барселоні у Лізі чемпіонів
#Динамо, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

У рамках 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо вдома поступилось Барселоні.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь іспанського клубу.

Єдиний у матчі гол був забитий на 70-й хвилині гри, коли Мінгеса з правого флангу прострілив у центр штрафного майданчика на Дембеле - м'яч відскочив до Фаті, який розстріляв ворота Бущана.

Ліга чемпіонів
Група Е, 4 тур
2 листопада

Динамо - Барселона 0:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 70 Фаті

Динамо: Бущан, Кендзьора (Тимчик, 77), Сирота, Забарний, Караваєв, Сидорчук (к), Шапаренко (Шепелєв, 81), Буяльський (Лєднєв, 81), Циганков, де Пена (Вербич, 77), Гармаш (Вітіньйо, 71).

Барселона: Тер Штеген, Альба, Гарсія, Ленгле (Араухо, 79), Мінгуеса, Бускетс (к), Френкі Де Йонг, Гонсалес, Депай, Фаті (Бальде, 88), Гаві (Дембеле, 65).

Попередження: Гармаш (41), Буяльський (45+1) – Гарсія (20), Гаві (46), Ленгле (50).

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