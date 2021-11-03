Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу з боксу у чотирьох версіях у надважкій вазі Олександр Усик зіграв у футбол із легендами збірної України.

Фото та відео із грою непереможеного кримчанина поділився колишній футболіст Владислав Ващук.

Ексзахисник київського Динамо та збірної України опублікував відповідні кадри в Instagram.

У матчі також взяли участь відомі у минулому футболісти Андрій Воробей, В'ячеслав Шевчук, Сергій Назаренко та інші.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Владислав Ващук (@vlad__vashchuk)

Раніше, Усик отримав свої чемпіонські пояси.

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